Замкомандующего ЛВО Муминджанов отрицает причастность к коррупции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов, задержанный по уголовному делу о получении особо крупной взятки, отрицает причастность к преступлению, заявила его адвокат.

"Не признает (причастность)", - сказала адвокат журналистам.

Во вторник 235-й гарнизонный военный суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Муминджанова. Заседание проходит в закрытом режиме. Муминджанову вменяется получения особо крупной взятки. Обвинение ему пока не предъявлено.

О задержании Муминджанова накануне сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, Муминджанов, будучи в должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение вооруженных сил РФ, способствовал заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования в войска, в том числе в зону проведения специальной военной операции, на сумму более 1,5 млрд руб. За содействие заключению контракта Муминджанов получил взятку на сумму свыше 20 млн руб., считает следствие.

Ленинградский военный округ, где до задержания служил Муминджанов, был воссоздан указом президента РФ в 2024 году.