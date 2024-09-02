Замкомандующего Ленинградским военным округом задержан по делу о коррупции

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по подозрению в получении от коммерсантов взятки в размере 20 млн рублей за поставки в войска обмундирования, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале ведомства.

В СКР отметили, что "в настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения".

"По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение Вооружённых сил РФ, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах министерства обороны, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

За совершение указанного содействия, по версии СКР, генерал-майор "получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей".

"При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей, законность приобретения которых проверяется", - добавили в ведомстве.