Город Энергодар, где расположена ЗАЭС, остался без электричества

Инцидент произошел из-за повреждения ЛЭП

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, и два окрестных района остались без электричества из-за повреждения ЛЭП, сообщили во вторник в городской администрации.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города", - сказано в телеграм-канале администрации.

Там добавили, что без света также находятся два окрестных района Запорожской области: Каменско-Днепровский и Васильевский.

"Подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения", - заявили в администрации.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС также получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная-1". Накануне действием автоматики была прекращена подача электричества по резервной линии. Об отключении линии "Днепровская" не сообщалось.