Автоматика на ЗАЭС отключила резервную линию энергоснабжения

Запорожская АЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии прекращено действием автоматики, сообщили в понедельник представители станции.

"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что снабжение станции осуществляется по основной линии - 750кВ "Днепровская".

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили представители ЗАЭС.

Запорожская АЭС получает электроэнергию для обеспечения собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1".

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").