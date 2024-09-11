Энергодар, где расположена ЗАЭС, остался без электричества из-за повреждения ЛЭП

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, и окрестные населенные пункты остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП), сообщили в среду в городской администрации.

"Ночью за пределами города произошёл обрыв высоковольтной линии электропередачи", - сказано в телеграм-канале администрации.

В сообщении отмечается, что специалисты уже занимаются устранением причины аварии. После завершения работ подачу электричества возобновят.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.