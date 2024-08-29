Экс-замминистра обороны Попов отрицает причастность к мошенничеству

Защита генерала обжалует его арест

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывший замминистра обороны генерал армии запаса Павел Попов отрицает причастность к мошенничеству в парке "Патриот", сообщил журналистам его адвокат Игорь Дюкин.

"Попов свою причастность отрицает, парком он не руководил", - сказал он.

В четверг 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал Попова до 29 октября.

Как сказал Дюкин, защита обжалует решение об аресте генерала.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, который отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", "обогащался за счет этого учреждения", действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

Как считает следствие, "Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот".

Кроме того, по версии следствия, через своих подчиненных Попов принуждал руководителей коммерческих организаций, работавших с парком "Патриот", бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га, настаивает следствие.

Попов занимал должность замминистра обороны с 2013 по 2024 год.

Фигуранты дела Попова - Ахмедов и Шестеров - были задержаны ранее в августе. Ахмедова суд отправил в СИЗО, Шестерова - под домашний арест. По данным газеты "Коммерсантъ" оба признали вину.