Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

Экс-замминистра обороны Попов отрицает причастность к мошенничеству

Защита генерала обжалует его арест

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Бывший замминистра обороны генерал армии запаса Павел Попов отрицает причастность к мошенничеству в парке "Патриот", сообщил журналистам его адвокат Игорь Дюкин.

"Попов свою причастность отрицает, парком он не руководил", - сказал он.

В четверг 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал Попова до 29 октября.

Как сказал Дюкин, защита обжалует решение об аресте генерала.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, который отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", "обогащался за счет этого учреждения", действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

Как считает следствие, "Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот".

Кроме того, по версии следствия, через своих подчиненных Попов принуждал руководителей коммерческих организаций, работавших с парком "Патриот", бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах.

После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га, настаивает следствие.

Попов занимал должность замминистра обороны с 2013 по 2024 год.

Фигуранты дела Попова - Ахмедов и Шестеров - были задержаны ранее в августе. Ахмедова суд отправил в СИЗО, Шестерова - под домашний арест. По данным газеты "Коммерсантъ" оба признали вину.

Патриот Минобороны Павел Попов Игорь Дюкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проект о возможности заключать военный контракт с обвиняемыми на этапе судопроизводства внесли в Думу

"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2024 год до 2,64 трлн рублей

В Курской области собирают вооруженный добровольческий отряд

Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию

Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию

Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Следствие просит арестовать экс-замминистра обороны РФ Попова

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны РФ Попов задержан по делу о мошенничестве
Задержание Павла Дурова во Франции

В Кремле не знают, сколько гражданств у Дурова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });