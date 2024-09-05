Суд арестовал имущество экс-замминистра обороны РФ Павла Попова

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Павла Попова, а также автомобиль и мотоцикл заместителя начальника главка Минобороны Владимира Шестерова, заключенных под стражу по обвинению в мошенничестве, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова: загородного дома и подсобных строений", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ведомства.

Также, по данным СКР, "арестованы принадлежащие заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову иномарки и мотоцикл "Харлей-Дэвидсон".

Накануне в Следственном комитете заявили о предъявлении обвинения Попову в особо крупном мошенничестве.

"Следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей", - сказали в СКР.

По данным следствия, украденные деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Генералу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенническое хищение в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает.

Вместе с тем в СКР отметили, что ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания.

Попов занимал должность замминистра обороны с 2013 по 2024 год.

Фигуранты дела Попова - Ахмедов и Шестеров - были задержаны ранее в августе этого года. Ахмедова суд отправил в СИЗО, Шестерова - под домашний арест.