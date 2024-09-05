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Минэнерго заявило, что проблем с топливом для московского региона из-за пожара на МНПЗ нет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Проблем с топливообеспечением московского региона из-за возгорания на "Московском нефтеперерабатывающем заводе" (МНПЗ, принадлежит "Газпром нефти") нет, поскольку можно перенаправить продукт с других заводов, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

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"У нас есть возможность быстро перебрасывать топливо с НПЗ в одном регионе в другой регион, если по каким-то причинам где-то возникают проблемы. Ведь могут и планово возникнуть сложности с топливом, когда завод встает на плановый ремонт. Мы выстраиваем логистику так, чтобы в одном регионе покрывались проблемы из другого региона", - сказал министр.

"Поэтому никакой трагедии для жителей, потребителей не произошло. Это, конечно, проблемы для нас - надо восстанавливать, это дополнительные ремонты. Но потребитель ничего не почувствует", - подчеркнул Цивилев.

Минэнерго МНПЗ Москва Подмосковье Газпром нефть
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