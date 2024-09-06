Пожарные ликвидировали открытое горение в технопарке под Тулой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения в технопарке в Узловском районе Тульской области, пострадавших нет.

"Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние три производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале ведомства в пятницу.

Ранее врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о локализации возгорания на 2 тыс. кв. м.

Информация о пожаре поступила в четверг вечером. Первоначально сообщалось о возгорании на площади 300 кв. м, позже МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара до 2 тыс. кв. м.

Был объявлен повышенный ранг пожара. На месте работают 50 специалистов и 18 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд, в его составе цистерны с 60 тоннами воды и 5 тоннами пенообразователя.

По информации пресс-службы АО "Пластик" (оператор технопарка, на территории которого произошло возгорание), пожар начался с помещения НПК "Полиэстер".

"Пожар возник в помещении одного из арендаторов технопарка - ООО "Научно-производственная компания "Полиэстер", загорелся теплоноситель. Происшествие случилось после завершения рабочей смены, в цехах сотрудников не было", - сообщила компания.

Само АО "Пластик" работает в штатном режиме. Возгорание не затронуло мощности химического завода.