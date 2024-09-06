"Татнефть" с июля заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на НПЗ Словакии и Венгрии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Татнефть" с июля этого года заместила поставки "ЛУКОЙЛа" на нефтеперерабатывающие заводы Словакии и Венгрии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В её комментарии, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ, говорится, что Еврокомиссия в ситуации с решением Украины прекратить поставки нефти компании "ЛУКОЙЛ" через территорию страны в Венгрию и Словакию "отказывается отстаивать позиции отдельных стран-членов".

"Помогать Будапешту и Братиславе в этой ситуации пришлось российским экспортерам. Компания "Татнефть" уже в июле резко нарастила поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Словакии и Венгрии, отправив по южной ветке нефтепровода "Дружба" порядка 330 тысяч тонн нефти в каждую страну. Это позволило заместить выбывшие усилиями киевского режима поставки "ЛУКОЙЛа" и в целом гарантировать нормальное функционирование ТЭК указанных стран", - говорится в сообщении.

Комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о пользе для ЕС от разрыва сотрудничества с РФ в энергосфере, Захарова подчеркнула, что в ЕК "сделали все для того, чтобы Евросоюз разрушил свою репутацию как надежного и договороспособного партнера".