Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Венгерская Mol обсуждает новую схему получения нефти от российского "ЛУКОЙЛа" через Украину, которая может быть реализована в ближайшие месяцы, но приведет к увеличению транспортных расходов.

"У Mol есть хорошие шансы подписать необходимые соглашения", - передает Bloomberg слова главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша. Чиновник не уточнил, с кем велись переговоры, но добавил, что подписание может произойти в начале осени.

"С технической точки зрения это будет означать, что транспортировка станет более дорогостоящей, и Mol придется нести риск на российско-украинской границе", - сообщил Гуйяш на правительственном брифинге.

В соответствии с действующим соглашением о поставках нефти с "ЛУКОЙЛом", которое было заблокировано украинскими санкциями, российская сторона несет ответственность за доставку сырья в венгерское Фенешлитке на границе с Украиной.

По словам чиновника, украинская сторона, похоже, готова принять новое техническое решение, предложенное в Будапеште. Он уточнил, что в рамках обсуждаемой сделки стоимость транспортировки через Украину, как ожидается, вырастет примерно на $1,5 за баррель из-за более высоких рисков для безопасности и соответствующей страховки.

Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию (обеспечивает около трети импорта в страну), так и в Словакию (40-45%). Венгрия и Словакия совместно обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций. Если же вопрос не решат, его могут передать в арбитражный суд, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной, заявили в этих странах. При этом, по словам представителя ЕК, санкции Украины против "ЛУКОЙЛа" не затронут транзит по нефтепроводу "Дружба", если владельцем нефти не является эта компания.