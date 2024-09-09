MOL Group нашла решение для поставок нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке "Дружбы"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - MOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию, сообщает компания.

В соответствии с соглашениями, с 9 сентября указанные объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group. Отмечается, что обновленные документы полностью соответствуют всем санкциям, в том числе Евросоюза и Украины.

"Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба". Я считаю это большим достижением, поскольку оно позволяет MOL продолжать использовать самую эффективную и надежную технологию переработки нефти на НПЗ в Венгрии и Словакии, и, в конечном итоге, способствует обеспечению безопасности поставок в обе страны", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента MOL Group Downstream Габриэля Сабо.

Как сообщалось, Венгрия и Словакия в середине июля прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев ужесточил санкции против российской компании, фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". До этого "ЛУКОЙЛ" обеспечивал около трети импорта Венгрии и 40-45% импорта Словакии.

Также сообщалось, что поставки "ЛУКОЙЛа" на нефтеперерабатывающие заводы Словакии и Венгрии заместила "Татнефть".