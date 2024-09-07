Три человека ранены в Шебекине при обстреле со стороны Украины

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Три жителя города Шебекино в Белгородской области получили ранения из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу вечером.

"Шебекинский городской округ повторно попал под удар ВСУ. В городе Шебекино в результате обстрела ранены три мирных жителя", - написал глава региона в своем телеграм-канале/

Ранее в субботу в Шебекинском городском округе в посёлке Шамино дрон атаковал автомобиль. В результате был ранен мужчина.