Губернатор Белгородской области сообщил об ударах ВСУ по региону

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Украинские войска нанесли удары по нескольким объектам Белгородской области, но, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в городе Шебекино в результате атаки дрона был поврежден грузовой автомобиль, находившийся на территории производственного мероприятия.

"Кроме того, в Шебекинском городском округе произошло возгорание подстилки в лесном массиве, сотрудники МЧС ликвидировали все очаги возгорания", - написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что в Прохоровском районе около села Призначное при проведении работ трактор наехал на боеприпас, из-за чего произошел взрыв и было повреждено колесо.

"В селе Логачевка Валуйского городского округа в результате прилета снаряда частный дом получил повреждения" - написал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате сброса взрывных устройств в селе Дроновка Грайворонского городского округа было повреждено частное владение.