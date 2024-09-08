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Около 30 человек отравились готовыми обедами на избирательных участках в Петербурге

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По данным Главного следственного управления СКР по Петербургу, около 30 человек обратились к медикам с признаками отравления после обедов на городских избирательных участках.

В РоссииДело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в ПетербургеДело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в ПетербургеЧитать подробнее

Деятельность предприятия - поставщика блюд на время приостановлена.

"Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов города. Специалистами выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с чем деятельность предприятия временно приостановлена", - информирует СКР.

Накануне стало известно, что в Петербурге возбудили дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в связи с отравлениями на избирательных участках в Адмиралтейском Кировском районах города.

В Петербурге выбирают губернатора и муниципальных депутатов.

Петербург Роспотребнадзор СКР
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