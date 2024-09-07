Дело возбуждено из-за отравлений на избирательных участках в Петербурге

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в связи со случаями пищевого отравления на избирательных участках, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

Производство ведется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Со ссылкой на данные следствия сообщается, что в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города.

С 6 по 8 сентября в северной столице выбирают губернатора и муниципальных депутатов.