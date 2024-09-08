Пожар на "АвтоВАЗе" в Тольятти локализован

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на "АвтоВАЗе", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по Самарской области в воскресенье.

Как сказал представитель пресс-службы, пожар локализован в 15:19 (14:19 по Москве) на площади 70 кв. м.

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем на формовочной линии "АвтоВАЗа" произошел пожар на площади 37 кв. м. Пострадавших нет, были эвакуированы 20 человек.

Ситуация не повлияла на работу предприятия.