Пожар на "АвтоВАЗе" ликвидирован

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на "АвтоВАЗе", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по Самарской области в воскресенье.

Как сообщил представитель пресс-службы, пожар ликвидирован в 16:45 (15:45 по Москве).

Ранее сообщалось, что в воскресенье днем на формовочной линии "АвтоВАЗа" произошел пожар на площади 70 кв. м. Пострадавших нет, были эвакуированы 20 человек. Возгорание локализовали в 15:19 (14:19 по Москве).

Ситуация не повлияла на работу предприятия.