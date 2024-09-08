Пожар произошел на территории "АвтоВАЗа" в Тольятти

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на территории предприятия в Тольятти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России по Самарской области в воскресенье.

"В 14:21 (13:21 по Москве) поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 36", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, горит формовочная линия на площади 37 кв. м.

Как сообщает МЧС по Самарской области, "погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 120 человек, на работу предприятия данная ситуация не повлияла".

Название предприятия не уточняется. По указанному адресу находится завод "АвтоВАЗ".

В пресс-службе предприятия "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания.