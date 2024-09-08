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Военные РФ нанесли удары по личному составу ВСУ в курском приграничье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российская артиллерия нанесла удары по живой силе армии Украины в курском приграничье, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами воздушной разведки группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск "Север", - говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало кадры, на которых фиксируется поражение мест временного размещения личного состава ВСУ.

Минобороны РФ Курская область
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