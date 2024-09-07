Бомбардировщик Су-34 нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанес удар по личному составу и технике украинской армии в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - сказано в сообщении.

По информации министерства, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.