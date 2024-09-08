Российская авиация нанесла удар по силам ВСУ в курском приграничье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны РФ сообщили, что самолеты Су-25 нанесли авиаудар по ВСУ в приграничном районе Курской области.

"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что "после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета".

Ведомство опубликовало кадры нанесения ударов двумя штурмовиками Су-25.