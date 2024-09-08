Локализован пожар, возникший после атаки БПЛА под Воронежем

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ландшафтный пожар, возникший рядом со взрывоопасными объектами в Острогожском районе, локализован.

"Детонация происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщил об открытии движение по автодороге Воронеж - Луганск для транзитного транспорта. В настоящее время, по информации губернатора, восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, ещё в одном работы на электросетях продолжаются.

"Идёт активная фаза разминирования территории и тушения пожара. Выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников", - написал Гусев.

В ночь на субботу Гусев сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. В результате его падения возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. В Острогожском районе был введен режим ЧС.