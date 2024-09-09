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Пожар на территории мебельного цеха потушен в Ростове-на-Дону

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание в мебельном цехе в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В Ростовской области огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, полная ликвидация объявлена в 06:00 мск.

Сообщение о возгорании на площади 200 кв.м поступило в 21:11 по Москве. В 22:14 спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1 тыс. кв. м, ликвидировать открытое горение в 01:45.

По данным пресс-службы МЧС РФ, огонь охватил несколько ангаров.

МЧС России Ростов-на-Дону
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