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Пожар и детонация взрывоопасных объектов продолжаются под Воронежем

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ландшафтный пожар продолжают ликвидировать в Острогожском районе Воронежской области, возникший вместе с детонацией взрывоопасных объектов после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев.

"В Острогожском районе продолжается тушение ландшафтного пожара. Угрозы населенным пунктам нет. Детонация стала значительно реже. Саперы планируют вскоре приступить к работам по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов - как только это будет безопасно. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

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По его данным, в пунктах временного размещения остаются несколько десятков человек. "Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей", - сообщил Гусев.

В ночь на субботу глава региона сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотник. В результате его падения возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. В Острогожском районе был введен режим ЧС.

Воронежская область Острогожский район Александр Гусев
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