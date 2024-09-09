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Филимонов побеждает на выборах главы Вологодчины

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Георгий Филимонов лидирует на выборах губернатора Вологодской области с 61,31% голосов после обработки более 85,62% протоколов УИК, следует из данных на сайте ЦИК РФ.

На втором месте Александр Морозов (КПРФ) с 60 692 голосами (20,75%), на третьем - Антон Гримов (ЛДПР) с 23 029 голосами (7,87%).

По данным Избиркома Вологодской области на 18:00 явка с учетом ДЭГ составила 47,06% (419 тыс. человек).

6-8 сентября в регионе работали 916 избирательных участков: 894 постоянных и 22 временных - в медицинских учреждениях и местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Вологжане могли проголосовать и дистанционно: всего принять участие в выборах таким способом изъявили желание 85 тыс. 319 человек.

В бюллетенях на выборах губернатора Вологодчины было пять кандидатов: Гримов, Игорь Катухин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Морозов, Филимонов и Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

Георгий Филимонов Антон Гримов Александр Морозов Вологодская область
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