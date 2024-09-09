Путин заявил, что отношения РФ и КНДР находятся на высоком уровне

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования Корейской народно-демократической республики иотметил, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство между двумя странами будет и далее планомерно укрепляться, сообщается на сайте Кремля в понедельник.

"Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне", - говорится в поздравительной телеграмме президента РФ.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и КНДР. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - подчеркнул Путин.