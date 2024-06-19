Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций в резиденции "Кымсусан"

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции "Кымсусан".

С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс- секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.

Путин прибыл в Пхеньян минувшей ночью, лидер КНДР лично его встретил у трапа самолета. Они тепло поприветствовали другу друга, обнявшись, после чего девушка в национальном корейском костюме преподнесла президенту РФ букет цветов. Ким Чен Ын сопроводил Путина до его резиденции.

Утром в среду началась официальная часть государственного визита президента РФ встречей с лидером Кореи, после чего уже в резиденции они начали двусторонние переговоры на высшем уровне.

На переговорах с участием делегаций предполагается обсуждение широкого круга вопросов, в том числе в энергетике, сфере транспорта, сельском хозяйстве, в сфере безопасности, а также взаимодействие на международной арене. "Отношения России и КНДР носят дружественный, добрососедский характер, они, конечно, стали весьма активно развиваться в последние годы", - заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что они "выстраиваются на принципах равноправия, уважения суверенитета, выбранного пути развития, а также с учетом коренных интересов друг друга".

Важным пунктом программы является неформальная беседа двух лидеров "один на один". "Неформальному общению лидеров будет посвящено достаточно много времени, поскольку в ходе именно этих переговоров, к которым могут быть подключены те или иные члены делегаций, будут обсуждаться наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы", - рассказал Ушаков.

После общения Путина и Ким Чен Ины тет-а-тет состоится церемония подписания совместных документов, а по итогам переговоров лидеры выступят с заявлением для прессы.

Один из важнейших документов, который будет подписан на высшем уровне - новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он придет на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, принятым в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.

После завершения официальной части переговоров Путин и Ким Чен Ын продолжат общение друг с другом. "Будет совместная прогулка по резиденции, чаепитие", - рассказал помощник президента РФ.

Ближе к вечеру запланирован торжественный концерт в спортивном комплексе, а затем государственный прием от имени руководителя КНДР, где запланирован обмен выступлениями.

Программой визита президента предусмотрено также возложение венка к монументу "Освобождение Кореи Советской Армией".

В завершении визита, сообщил Ушаков, лидера вместе по дороге в аэропорт посетят храм Живоначальной Троицы, после чего президент России вылетит в Ханой.