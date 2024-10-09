В КНДР сменился министр обороны

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Но Гван Чхор назначен главой Минобороны Северной Кореи на прошедшей в Пхеньяне XI сессии Верховного народного собрания КНДР четырнадцатого созыва, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Но Гван Чхор сменил на посту министра обороны Кан Сун Нама.

Кроме того, назначены новые министр государственного контроля над строительством - Ли Ман Су и председатель Госкомитета по науке и технике - Ким Сон Бин, говорится в публикации.

Агентство отмечает, что в ходе сессии также были приняты поправки в конституцию КНДР, касающиеся изменения "трудового возраста и избирательного возраста граждан", в связи с переходом на 12-летнее общее обязательное школьное образование.