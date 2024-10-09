Поиск

В КНДР сменился министр обороны

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Но Гван Чхор назначен главой Минобороны Северной Кореи на прошедшей в Пхеньяне XI сессии Верховного народного собрания КНДР четырнадцатого созыва, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Но Гван Чхор сменил на посту министра обороны Кан Сун Нама.

Кроме того, назначены новые министр государственного контроля над строительством - Ли Ман Су и председатель Госкомитета по науке и технике - Ким Сон Бин, говорится в публикации.

Агентство отмечает, что в ходе сессии также были приняты поправки в конституцию КНДР, касающиеся изменения "трудового возраста и избирательного возраста граждан", в связи с переходом на 12-летнее общее обязательное школьное образование.

КНДР Пхеньян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФБР арестовала афганца, планировавшего теракт в день президентских выборов в США

В штабе Трампа назвали ложью книгу Боба Вудворда об экс-президенте

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });