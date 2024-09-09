В Хабаровском крае уровень обеспеченности населения газом достиг 55%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Хабаровский край рассчитывает создать возможности для газификации 21 тысячи домовладений, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава региона Дмитрий Демешин.

"Обеспеченность населения природным газом у нас - чуть более 55%. Процесс продолжается. Выполняем поручение президента по догазифиакции. В планах - создание возможности для 21 тысячи домовладений в 38 населенных пунктах (до начала 2025 года - ИФ)", - сказал губернатор.

По его словам, с начала действия программы по догазификации поступило более 15 тысяч заявок, заключено 11 тысяч договоров, подключено почти 1,5 тысячи домовладений.

"Собственно, именно это соотношение (между количеством заключенных и реализованных договоров - ИФ) мы и обсуждали с "Газпромом" (на полях ВЭФ-2024 - ИФ). Разные структуры "Газпрома" заверили нас, что до конца года они догонят объем. Нас просили об изменении плана догазификации в меньшую сторону, но я на это не пошел. Мы приняли волевое решение, что по итогам года подсчитаем объем тех структурных изменений, которые "Газпром" оказался способен реализовать в интересах жителей нашего края", - отметил Демешин.

Он заверил, что правительство края ускорит все возможные разрешительные процедуры, чтобы оказать максимальное содействие в газификации региона.

По данным "Газпром межрегионгаза", в 2020 году уровень газификации региона составлял 19,5%. В мае 2023 года тогдашний губернатор края Михаил Дегтярев сообщал, что показатель газификации региона превысил 30%.

Согласно генеральной схеме газоснабжения и газификации, в 2021-2025 годах предполагается газифицировать 24,2 тысячи домохозяйств, построить 190 км новых газопроводов, 7 газораспределительных станций, газифицировать 29 населенных пунктов.