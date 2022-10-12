Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Путин поручил выделять по 100 тысяч рублей на проведение газа в дома нуждающихся

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил губернаторам предоставить субсидии нуждающимся гражданам в размере 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. Он сообщил об этом, выступая на "Российской энергетической неделе".

"Набирает ход программа социальной газификации - речь идет о жилых домах в городах и селах, где проложен сетевой газ. На начало октября газ уже подведен к земельным участкам свыше 300 тысяч домовладений", - сообщил президент.

Он отметил, что многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, семьям с низкими доходами будет дорого покупать газовое оборудование и оплачивать подведение газа к дому по их участку.

"Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение", - заявил глава государства.

В в различных регионах имеются различные бюджетные возможности, так что предоставление субсидий в субъектах с низким уровнем бюджетной обеспеченности "будет поддержано за счет федеральных ресурсов", добавил он.

"Прошу правительство держать на контроле реализацию этой меры поддержки граждан, оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги", - сказал Путин.

Еще он предложил распространить программу социальной газификации на медицинские учреждения.

"Еще одно новое решение. Мы уже договорились включить в программу социальной газификации школы, подвести к ним сети. Считаю правильным, если в ближайшее время правительство вместе с "Газпромом" примет аналогичное решение в отношении медицинских организаций: поликлиник, больниц, ФАПов, - сказал он. - Таким образом ключевые для территорий социальные объекты - медицинские и образовательные - получат источник дешевой и экологически чистой энергии, что особенно важно для сельской местности".

"В целом с учетом поступления новых заявок от граждан, расширения числа подключаемых объектов прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года", - заключил глава государства.

Ранее президент поручил "Газпрому" обеспечить поэтапное завершение технически возможной сетевой газификации к 2030 году" без привлечения средств граждан, доведя ее уровень до 83%. Единый оператор газификации должен брать на себя доведение газа не только до поселений, но и до границ домовладений внутри поселений.

Владимир Путин Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

Добыча нефти в РФ по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн т

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Сбербанк заявил о готовности кредитовать нефтегазовый сектор РФ в юанях

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });