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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Глава Роснедр заявил, что запасов нефти России хватит на 39 лет, а газа - на 62 года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия обеспечена технологически извлекаемыми запасами нефти почти на 40 лет, запасами природного газа - более чем на 60 лет, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров в интервью "Российской газете".

"По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет. Это то, что с использованием сегодняшних технологий мы можем добыть. Рентабельно извлекаемых запасов - на 33 года. Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года. (...) Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа - 62 года", - уточнил глава Роснедр.

При этом он отметил, что "вокруг этих данных идет очень много спекуляций, это все динамические, постоянно меняющиеся величины".

"Они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров. Что-то произошло в мире, цена на нефть выросла, соответственно, обеспеченность выросла. И наоборот", - добавил Петров, подчеркнув, что "не меньшую роль играют технологии, их стоимость и доступность".

"К примеру, развитие технологий позволяет более точно проводить горизонтальную проходку при бурении, снижать стоимость бурения, что кратно увеличит извлекаемость запасов и повышает рентабельность добычи", - пояснил руководитель Федерального агентства по недропользованию в беседе с изданием.

Роснедра
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