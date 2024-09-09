Космонавту Борисову присвоено звание Героя России

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Константину Борисову, соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Борисову Константину Сергеевичу", - говорится в документе.

Также Борисову указом президента присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ.

Борисов - 131-й космонавт России. В отряд он был зачислен в 2018 году. В августе 2023 года выполнил свой первый космический полет в качестве специалиста экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon, вернулся на Землю в марте 2024 года. Продолжительность полета составила 199 суток.