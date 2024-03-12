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Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Атлантике

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Константина Борисова, покинувший накануне Международную космическую станцию (МКС), во вторник успешно приводнился в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида, сообщает NASA.

Спускаемая капсула корабля после схождения с орбиты и раскрытия всех парашютов совершила мягкое приводнение в 05:47 по времени Восточного побережья США (в 11:47 по Москве) вблизи города Пенсакола у западного побережья Флориды.

В районе посадки находится поисково-спасательное судно Megan компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства. Примерно через час из Crew Dragon будет извлечен экипаж.

В рамках завершения миссии Crew-7, которая продолжалась на орбите шесть с половиной месяцев, на Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Костантин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурука.

После отбытия корабля на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара и прибывшие на станцию 5 марта в рамках миссии Crew-8 космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Crew Dragon NASA SpaceX Константин Борисов Мексиканский залив
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