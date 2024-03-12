Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Атлантике

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Константина Борисова, покинувший накануне Международную космическую станцию (МКС), во вторник успешно приводнился в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида, сообщает NASA.

Спускаемая капсула корабля после схождения с орбиты и раскрытия всех парашютов совершила мягкое приводнение в 05:47 по времени Восточного побережья США (в 11:47 по Москве) вблизи города Пенсакола у западного побережья Флориды.

В районе посадки находится поисково-спасательное судно Megan компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства. Примерно через час из Crew Dragon будет извлечен экипаж.

В рамках завершения миссии Crew-7, которая продолжалась на орбите шесть с половиной месяцев, на Землю вернулись космонавт "Роскосмоса" Костантин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурука.

После отбытия корабля на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара и прибывшие на станцию 5 марта в рамках миссии Crew-8 космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.