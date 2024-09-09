В аппарате бизнес-омбудсмена предложили альтернативу плановым и внеплановым проверкам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнес выступает за замену проверок так называемыми принудительными профилактическими визитами, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

"Сферы применения таких "принудительных" профилактических визитов необходимо расширять на все категории хозяйствующих субъектов. Они должны становиться альтернативой как плановым, так и внеплановым контрольно-надзорным мероприятиям", - сказала заместитель экспертно-правовой службы бизнес-омбудсмена Наталья Рябова.

По ее мнению, внеплановые проверки должны осуществляться только в отношении предприятий, отнесенных к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска. В отношении неопасных объектов, считают в аппарате бизнес-омбудсмена, необходимо проведение только профилактических мероприятий, которые допускают осуществление надзорных действий и выдачу предписаний без наложения административных санкций.

В 2025 году завершается действие моратория на проведение проверок.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке генпрокурор Игорь Краснов заявил, что его ведомство продолжает курс на исключение избыточного административного сопровождения бизнеса.