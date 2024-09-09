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В аппарате бизнес-омбудсмена предложили альтернативу плановым и внеплановым проверкам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнес выступает за замену проверок так называемыми принудительными профилактическими визитами, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

"Сферы применения таких "принудительных" профилактических визитов необходимо расширять на все категории хозяйствующих субъектов. Они должны становиться альтернативой как плановым, так и внеплановым контрольно-надзорным мероприятиям", - сказала заместитель экспертно-правовой службы бизнес-омбудсмена Наталья Рябова.

По ее мнению, внеплановые проверки должны осуществляться только в отношении предприятий, отнесенных к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска. В отношении неопасных объектов, считают в аппарате бизнес-омбудсмена, необходимо проведение только профилактических мероприятий, которые допускают осуществление надзорных действий и выдачу предписаний без наложения административных санкций.

В 2025 году завершается действие моратория на проведение проверок.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке генпрокурор Игорь Краснов заявил, что его ведомство продолжает курс на исключение избыточного административного сопровождения бизнеса.

Игорь Краснов Наталья Рябова Генпрокуратура
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