Суд отказал Glencore в отсрочке взыскания по иску Сбербанка почти 115 млн евро

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник отклонил заявление Glencore Group Funding Limited об отсрочке исполнения решения этого суда, который 15 апреля удовлетворил иск Сбербанка к компаниям группы Glencore о взыскании 114,8 млн евро.

"Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности слушания пока не опубликованы.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июля оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с компаний группы Glencore 114,8 млн евро.

Суд первой инстанции также решил обратить взыскание на акции ПАО "НК "Роснефть" в размере 0,57%, принадлежащие компании Glencore Group Funding Limited, в пользу Сбербанка.

Иск заявлен к Glencore PLC, Glencore-International AG, Glencore UK Ltd, Glencore Group Funding Limited.

Третьи лица - Glencore Energy UK Ltd, ООО "МЗК Экспорт", ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" и Sber Trading Swiss AG.

Иск связан с отказом группы оплатить поставку нефтепродуктов из-за санкций в отношении группы Сбербанка, отмечал ранее представитель кредитной организации. Договор поставки был заключен между Sber Trading Swiss AG (дочерняя компания банка) и Glencore Energy UK. Sber Trading Swiss уступила права требования по этому соглашению Сбербанку.

Суд в марте отказал банку в ходатайствах о привлечении Генпрокуратуры РФ и Минфина РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования.

Это не первый иск Сбербанка к группе Glencore. Кредитная организация в октябре 2022 года подала иск к Glencore Energy UK Ltd на общую сумму 117,9 млн евро. Банк также хотел взыскать с компании задолженность за поставку нефтяной смеси. Арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года этот иск удовлетворил.

Glencore - швейцарская многопрофильная компания, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, ведущий деятельность более чем в 35 странах.