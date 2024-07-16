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Апелляция поддержала взыскание по иску Сбербанка с Glencore почти 115 млн евро

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 15 апреля удовлетворил иск Сбербанка к компаниям группы Glencore о взыскании 114,8 млн евро, следует из картотеки суда.

Суд первой инстанции также решил обратить взыскание на акции ПАО "НК "Роснефть" в размере 0,57%, принадлежащие компании Glencore Group Funding Limited, в пользу Сбербанка.

Иск заявлен к Glencore PLC, Glencore-International AG, Glencore UK Ltd, Glencore Group Funding Limited.

Третьи лица - Glencore Energy UK Ltd, ООО "МЗК Экспорт", ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" и Sber Trading Swiss AG.

Иск связан с отказом группы оплатить поставку нефтепродуктов из-за санкций в отношении группы Сбербанка, отмечал ранее представитель кредитной организации. Договор поставки был заключен между Sber Trading Swiss AG (дочерняя компания банка) и Glencore Energy UK. Sber Trading Swiss уступила права требования по этому соглашению Сбербанку.

Суд в марте отказал банку в ходатайствах о привлечении Генпрокуратуры РФ и Минфина РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования.

Это не первый иск Сбербанка к группе Glencore. Кредитная организация в октябре 2022 года подала иск к Glencore Energy UK Ltd на общую сумму 117,9 млн евро. Банк также хотел взыскать с компании задолженность за поставку нефтяной смеси. Арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года этот иск удовлетворил.

Glencore - швейцарская многопрофильная компания, один из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, ведущий деятельность более чем в 35 странах.

Glencore Арбитражный суд Москвы Сбербанк
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