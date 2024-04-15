Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с Glencore почти 115 млн евро

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к компаниям группы Glencore о взыскании 114,8 млн евро.

Иск заявлен к Glencore PLC, Glencore-International AG, Glencore UK Ltd, Glencore Group Funding Limited.

Банк хочет солидарно взыскать с этих компаний 114,8 млн евро убытков путем обращения взыскания на 10,55% акций МКПАО "ЭН+ груп", 0,57% акций ПАО "НК "Роснефть" (принадлежащих Glencore Group Funding Ltd или иной компании группы), а также 100% долей ООО "МЗК экспорт" и 99,9% долей ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" (принадлежащих Renaisco B.V.).

Третьи лица - Glencore Energy UK Ltd, ООО "МЗК Экспорт", ООО "Ростовский комбинат хлебопродуктов" и Sber Trading Swiss AG.

Иск связан с отказом группы оплатить поставку нефтепродуктов из-за санкций в отношении группы Сбербанка, отмечал ранее представитель кредитной организации. Договор поставки был заключен между Sber Trading Swiss AG (дочерняя компания банка) и Glencore Energy UK. Sber Trading Swiss уступила права требования по этому соглашению Сбербанку.

Суд в марте отказал банку в ходатайствах о привлечении Генпрокуратуры РФ и Минфина РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования.

При этом суд тогда отложил на следующее заседание рассмотрение ходатайств Glencore PLC, Glencore Group Funding Limited, Glencore Energy UK Ltd, Glencore International и AG Glencore UK Ltd о прекращении производства по предъявленным к ним требованиям.

Это не первый иск Сбербанка к группе Glencore. Кредитная организация в октябре 2022 года подала иск к Glencore Energy UK Ltd на общую сумму 117,9 млн евро. Банк также хотел взыскать с компании задолженность за поставку нефтяной смеси. Арбитражный суд Москвы в феврале 2023 года этот иск удовлетворил.