Мантуров заявил о временном сжатии ВТС для выполнения гособоронзаказа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия временно сжала военно-техническое сотрудничество (ВТС) с иностранными партнерами для выполнения гособоронзаказа, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Затем нельзя забывать про военно-техническое сотрудничество с другими странами. Мы его временно сжали - поставки основному заказчику сейчас в приоритете. Но будем активнее работать в этом направлении", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

"Сейчас в мире огромный спрос на нашу военную продукцию, которая прошла испытания реальными боевыми действиями", - заявил Мантуров.

Ранее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что с 2022 года портфель экспортных заказов на российское оружие вырос на 10%, превышает $60 млрд.

"На протяжении последних лет портфель заказов остается стабильным, что не может не радовать. Наблюдается определенная положительная динамика: с 2022 года он увеличился на 10% и превысил $60 млрд", - сказал Шугаев в интервью, которое было опубликовано в официальной газете форума "Армия-2024".