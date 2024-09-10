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Минобороны РФ сообщило о пуске крылатых ракет в рамках учения "Океан-2024"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" Тихоокеанский и Северный флоты выполнили практические пуски крылатых ракет, сообщило Минобороны России во вторник.

Военное ведомство распространило кадры, на которых показан пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Головко" Северного флота, а также пуски ракет "Оникс" береговым ракетным комплексом (БРК) "Бастион" и "Уран" БРК "Бал" Тихоокеанского флота.

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По официальным данным, береговой ракетный комплекс "Бастион" (НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров и ударов по надводным целям. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 крылатых ракет "Оникс".

Согласно официальной информации, особенностями БРК "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"; "Оникс" - разработаны АО "ВПК НПО Машиностроения", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Минобороны РФ
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