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Более 30 кораблей Балтийского флота вышли в море в рамках учения "Океан-2024"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Более 30 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота были развернуты в море в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан-2024", сообщает Минобороны РФ во вторник.

"Более 30 кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", - говорится в сообщении.

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