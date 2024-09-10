На учения "Океан-2024" приглашены 32 наблюдателя из других стран

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Более 30 представителей иностранных государств приглашены в качестве наблюдателей на стратегические командно- штабные учения "Океан-2024", сообщил журналистам главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

"Хотел бы обратить внимание, что привлекаются силы Народно-освободительной армии Китая: принимают участие три корабля, судно, 15 самолетов. Запланированы совместные отработки практических действий. ... 32 представителя иностранных государств являются наблюдателями и будут действовать в период всего учения", - сказал Моисеев.

Он напомнил, что учения охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Важной составляющей, по его словам, станет формирование межфлотских объединений.

"Мы возобновили практику проведения учений таких масштабов именно военно-морских флотов. И я убежден, что все задачи, стоящие перед нами на этих учениях, будут выполнены: оперативный состав получит опыт управления силами с учетом условий быстро меняющейся обстановки и, несомненно, тот опыт, который приобретен Вооруженными силами, Военно-морским флотом России в специальной военной операции", - добавил Моисеев.