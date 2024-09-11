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Крушение грузового поезда в Белгородской области будет расследоваться как теракт

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Причины крушения грузового поезда в Белгородской области будут расследоваться в рамках дела о террористическом акте, сообщили в западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале ЗМСУТ.

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По данным следствия, 10 сентября на 697-м км перегона Новый Оскол-Волоконовка Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с рельсов тепловоза грузового поезда и 11 порожних железнодорожных вагонов. Машинист и помощник машиниста не пострадали.

"Следователем транспортного СК проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - отметили в СКР.

СКР Белгородская область
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