Электроснабжение Энергодара, где расположена ЗАЭС, восстановлено

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение Энергодара, нарушенное из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП), сообщили в среду в городской администрации.

"В Энергодаре восстановлено электроснабжение, водоснабжение и мобильная связь", - сказано в телеграм-канале администрации.

О прекращении подачи электричества в администрации сообщили в среду утром. Там уточнили, что ночью за пределами населенного пункта произошел обрыв высоковольтной ЛЭП. Что стало причиной аварии, в администрации не сообщили, но губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале написал, что в ночь на 11 сентября ВСУ совершили более 10 попыток нанести удары по объектам энергетики, в том числе в Васильевском районе, к которому относится Энергодар.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.