Энергодар лишился электричества, водоснабжения и связи из-за обстрела

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Электричество, водоснабжение и связь нарушены в городе Энергодаре (Запорожская область) после обстрела со стороны ВСУ, сообщил во вторник глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"В связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь", - написал Сеновоз в своем телеграм-канале.

Глава администрации добавил, что сохраняется угроза повторных атак. По его словам, специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит обстановка.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.