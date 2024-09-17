Поиск

Энергодар лишился электричества, водоснабжения и связи из-за обстрела

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Электричество, водоснабжение и связь нарушены в городе Энергодаре (Запорожская область) после обстрела со стороны ВСУ, сообщил во вторник глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"В связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь", - написал Сеновоз в своем телеграм-канале.

Глава администрации добавил, что сохраняется угроза повторных атак. По его словам, специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит обстановка.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ЗАЭС получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось.

Запорожская АЭС ЗАЭС Запорожская область Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор "ЕРСМ Сибири" арестован по делу о хищении 900 млн рублей у Минобороны

Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября

Жаркое лето закончится на европейской территории России 22 сентября

Расширен список территорий курского приграничья с обязательной эвакуацией населения

В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году

В Росрыболовстве предупредили о возможном снижении производства красной икры в 2024 году

В аэропорту "Внуково" усилен контроль на случай выявления больных холерой

Депутат Горелкин заявил о рисках для ОС Android из-за устаревающих серверов Google

Депутат Горелкин заявил о рисках для ОС Android из-за устаревающих серверов Google

Суд перевел из СИЗО под домашний арест директора парка "Патриот"

СКР отметил существенный рост числа уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК

Путин потребовал сохранять ответственную бюджетную политику

СК заподозрил главу Солнцевского суда Москвы в хищении почти 25 млн руб. и 700 тыс. евро у бизнесмена

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });