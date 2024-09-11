Поиск

Песков сказал, что РФ не нравится использование фамилии Путина в дебатах Трампа и Харрис

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле негативно воспринимают использование фамилии президента РФ Владимира Путина в качестве инструмента во внутриполитической борьбе в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов.

"Фамилия Путин используется так, скажем так, как один из инструментов во внутриполитической борьбе США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента", - сказал Песков журналистам, комментируя состоявшиеся дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, в которых упоминался Путин.

Песков подчеркнул, что в Кремле не имели возможности следить за дебатами, поскольку они шли по московскому времени ночью. "Но утром, конечно, видели новостные сообщения с разными заявлениями, которые были сделаны в ходе этих дебатов", - сказал он.

При этом в Кремле обратили внимание на то, что оба кандидата упоминали российского президента и Россию, добавил он.

"Позиция вполне понятна. США в целом, от какой бы партии кандидаты не были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о самих дебатах, он подчеркнул, что оценку должны давать американские избиратели. "В остальном это все, наверное, забота американских избирателей, это им давать оценки своим кандидатам, не нам, у нас свои заботы, свои достижения и свои проблемы", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Владимир Путин Дональд Трамп Камала Харрис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Вертолет "ЮТэйр" подожгли в аэропорту на Ямале

Кремль рекомендовал не считать ТГ-каналы достоверным источником данных о БПЛА в Заполярье

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

Электроснабжение Энергодара, где расположена ЗАЭС, восстановлено

Мурманский губернатор сообщил о налетах беспилотников на регион

Арестован бывший глава МЧС Крыма Садаклиев

"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей

"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });