Песков сказал, что РФ не нравится использование фамилии Путина в дебатах Трампа и Харрис

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле негативно воспринимают использование фамилии президента РФ Владимира Путина в качестве инструмента во внутриполитической борьбе в США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов.

"Фамилия Путин используется так, скажем так, как один из инструментов во внутриполитической борьбе США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента", - сказал Песков журналистам, комментируя состоявшиеся дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, в которых упоминался Путин.

Песков подчеркнул, что в Кремле не имели возможности следить за дебатами, поскольку они шли по московскому времени ночью. "Но утром, конечно, видели новостные сообщения с разными заявлениями, которые были сделаны в ходе этих дебатов", - сказал он.

При этом в Кремле обратили внимание на то, что оба кандидата упоминали российского президента и Россию, добавил он.

"Позиция вполне понятна. США в целом, от какой бы партии кандидаты не были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о самих дебатах, он подчеркнул, что оценку должны давать американские избиратели. "В остальном это все, наверное, забота американских избирателей, это им давать оценки своим кандидатам, не нам, у нас свои заботы, свои достижения и свои проблемы", - сказал Песков.