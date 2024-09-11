Трамп назвал условие для новых дебатов с Харрис

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может согласиться на новые дебаты со своим соперником от демократов Камалой Харрис, если организаторы будут готовы соблюдать нейтралитет.

"Возможно, я соглашусь, если дебаты организует телеканал, который проведет их справедливо", - заявил он в эфире Fox News.

По мнению Трампа, дебаты на телеканале ABC, прошедшие в ночь на среду, были организованы плохо: он считает, что оба модератора не соблюдали нейтралитет и помогали Харрис.

"Думаю, я хорошо справился. Они были втроем против одного. Но я знал, что так будет", - сказал экс-президент.

Он также предположил, что команда Харрис могла заранее получить список вопросов для дебатов.

Трамп считает, что Харрис плохо выступила на дебатах, и именно поэтому теперь предлагает провести второй раунд.

"Она хочет этого, потому что проиграла. Мне нужно будет подумать. Ведь раз я выиграл на дебатах, то возможно мне нет смысла проводить еще одни (...). Она сразу сказала, что хочет еще дебаты. Вы знаете, такое же можно увидеть, наблюдая за боксерами-профессионалами. Когда они проигрывают, то сразу просят организовать им реванш", - заявил он.

По итогам дебатов как Трамп, так и Харрис заявили о своей победе.

Fox News, который считается близким к республиканцам телеканалом, сообщил, что готов организовать новые дебаты между Трампом и Харрис, если их предвыборные команды согласятся на это.

ABC, в отличие от Fox News, наоборот, считается телеканалом, поддерживающим демократов.