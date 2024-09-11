Кремль не видит последствий ударов БПЛА для поставок нефтепродуктов для нужд СВО
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Удары украинских беспилотников наносят минимальный ущерб российской инфраструктуре, в том числе нефтяной, и не влияют на поставки нефтепродуктов для нужд СВО, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Благодаря средствам защиты, работе ПВО эффективность этих массированных ударов минимальна", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
"Принимаются меры, чтобы исключить какое-либо негативное воздействие подобных инцидентов на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны, в первую очередь граждан", - указал Песков, добавив, что "никаких опасений по этому поводу нет".