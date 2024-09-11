Поиск

Кремль не видит последствий ударов БПЛА для поставок нефтепродуктов для нужд СВО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Удары украинских беспилотников наносят минимальный ущерб российской инфраструктуре, в том числе нефтяной, и не влияют на поставки нефтепродуктов для нужд СВО, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Благодаря средствам защиты, работе ПВО эффективность этих массированных ударов минимальна", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

"Принимаются меры, чтобы исключить какое-либо негативное воздействие подобных инцидентов на общий процесс снабжения энергоресурсами экономики страны, в первую очередь граждан", - указал Песков, добавив, что "никаких опасений по этому поводу нет".

Дмитрий Песков Кремль ПВО СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Вертолет "ЮТэйр" подожгли в аэропорту на Ямале

Кремль рекомендовал не считать ТГ-каналы достоверным источником данных о БПЛА в Заполярье

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

Электроснабжение Энергодара, где расположена ЗАЭС, восстановлено

Мурманский губернатор сообщил о налетах беспилотников на регион

Арестован бывший глава МЧС Крыма Садаклиев

"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей

"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });