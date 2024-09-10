Поиск

В Тульской области обломки дрона упали на объект ТЭК

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Тульской области за ночь ПВО сбила два беспилотника, обломки упали на объект топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба Министерства по региональной безопасности.

"В ночь на 10 сентября дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Падение обломков произошло на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Что это за объект, не уточняется.

Утром во вторник Минобороны сообщило, что за ночь над регионами были нейтрализованы 144 дрона, 13 из них - над Тульской областью.

ПВО ТЭК Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 144 дронов ВСУ

В Оренбуржье при пожаре на нефтепроводе на Гаршинском месторождении погибли двое

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают самолеты

Информация о гибели ребенка при атаке БПЛА в Подмосковье не подтвердилась

Семь беспилотников уничтожено в трех районах Калужской области

Ребенок погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА

В районе Домодедово сбито еще два беспилотника, летевших на Москву

Замгоссекретаря США обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

Замгоссекретаря США обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на Запорожской и Курской АЭС

Над Брянской областью уничтожено 59 украинских дронов