В Тульской области обломки дрона упали на объект ТЭК

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Тульской области за ночь ПВО сбила два беспилотника, обломки упали на объект топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба Министерства по региональной безопасности.

"В ночь на 10 сентября дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Падение обломков произошло на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Что это за объект, не уточняется.

Утром во вторник Минобороны сообщило, что за ночь над регионами были нейтрализованы 144 дрона, 13 из них - над Тульской областью.