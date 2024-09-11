Кремль рекомендовал не считать ТГ-каналы достоверным источником данных о БПЛА в Заполярье

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле предостерегают от восприятия разных электронных СМИ как первоисточников информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что беспилотники в Мурманскую область могли прилететь из Норвегии.

"Хочу вас предостеречь от восприятия как первоисточников сообщения разных электронных средств массовой информации или около средств массовой информации", - сказал он на брифинге.

На вопрос по поводу беспилотников и Норвегии, пресс-секретарь главы государства ответил: "Давайте, все-таки, к телеграм-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Это, конечно, информация, которая - скорее, ей владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать".

Об атаке Мурманской области украинскими беспилотниками сообщил 11 сентября глава региона Андрей Чибис. В некоторых телеграм-каналах появились сообщения о том, что, как минимум, один из БПЛА мог прилететь со стороны Норвегии.